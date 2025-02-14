Атака России на ЧАЭС: СБУ показала обломки дрона и обнародовала детали (фото)

Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту российской атаки по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и вместе с соответствующими органами работают на месте происшествия.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ и обнародовал фотографии обломков вражеского дрона.

В настоящее время радиационный фон на территории ЧАЭС и в зоне отчуждения не превышает допустимые значения. Выход радиационных веществ за установленные пределы не зафиксирован.

Дрон с фугасной боевой частью пробил укрытие на ЧАЭС / Фото: СБУ

Внутри и близ укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью и серийным номером.

Дрон с фугасной боевой частью пробил укрытие на ЧАЭС / Фото: СБУ

По данным следствия, оккупанты атаковали ЧАЭС дроном-камикадзе под названием "Герань-2" типа "Шахед".

В СБУ отметили, что для максимального огневого поражения ударный беспилотник был снаряжен фугасной боевой частью.

По оценкам экспертов, российские оккупанты целенаправленно ударили именно по этому объекту.

В результате попадания повреждена конструкция укрытия.

Дрон с фугасной боевой частью пробил укрытие на ЧАЭС / Фото: СБУ

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления России и привлечения виновных к ответственности.

Дрон с фугасной боевой частью пробил укрытие на ЧАЭС / Фото: СБУ

Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Дрон с фугасной боевой частью пробил укрытие на ЧАЭС / Фото: СБУ

Мероприятия проводятся под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью пробил укрытие на Чернобыльской АЭС: появились фото, видео.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ВНИМАНИЕ! Россия ударила по саркофагу ЧАЭС дроном!

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