Атака РФ по Киеву: Кличко сообщил, куда попали дроны-камикадзе

Утром 17 октября Россия атаковала Шевченковский район Киева дронами-камикадзе. В результате там вспыхнул пожар в нежилом здании. Повреждены также несколько жилых домов. На месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

О пострадавших неизвестно, информация уточняется.

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"В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева – пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики – на месте. Информацию о пострадавших уточняем", — написал Кличко.

Напомним, в Офисе президента Украины уже отреагировали на утреннюю российскую атаку дронами-камикадзе. Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что у нас нет времени на медленные действия. Украине нужно больше систем противовоздушной обороны и как можно скорее.

Зеленский: У врага нет перспектив! Только поражение!

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