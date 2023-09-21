Атака РФ по Киеву: что известно о последствиях и потерпевших

В Дарницком районе пострадали 7 человек, из них 1 ребенок.

Ночью и к утру четверга, 21 сентября, ракетного удара потерпел Киев, над городом было сбито более 20 вражеских целей. Обломки ракет упали в нескольких районах столицы, есть пострадавшие в Дарницком районе.

Об этом сообщает КМВА.

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Какие последствия российской атаки:

Дарницкий район:

— падение осколков на нежилое здание без возгорания;

— станцию технического обслуживания, возник пожар на площади 400 м2, загорелись припаркованные автомобили;

— повреждение окон двухэтажного общежития;

"Пострадали 7 человек, из них 1 ребенок (девочка 9 лет). Практически у всех ранения — это резаные раны. Три человека госпитализированы. Остальные получили медицинскую помощь на месте. Предварительно угрозы для жизни у пострадавших нет", — сказано в сообщении.

Шевченковский район:

— повреждена газовая труба без возгорания;

— в жилом доме взрывной волной выбиты двери, повреждены окна;

— повреждение окон в нежилом многоэтажном здании. Информация по пострадавшим отсутствует.

В КМВА отмечают, что информация предварительная, данные сведения обновляются.

Напомним, ночью 21 сентября Россия нанесла мощный ракетный удар по Украине. Взрывы взрыва во время воздушной тревоги прогремели в Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Львовской областях. Что известно об атаке – читайте ЗДЕСЬ.

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