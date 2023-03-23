Атака РФ по Киевщине: из-под завалов общежития достали тело женщины-коменданта

Девять человек погибли из-за российской атаки по Киевщине.

Количество жертв российской атаки дронами по Ржищеву Киевской области выросло до девяти. Из-под завалов разрушенного общежития спасатели достали тело женщины-коменданта.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире телеканала "Киев".

"В Ржищеве спасатели и полицейские работали всю ночь. К сожалению, мы нашли последнее тело человека, о котором не было информации. Это комендант этого помещения, она погибла и стала 9-й жертвой этой российской террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры", – отметил Небитов.

Напомним, в ночь на 22 марта российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками. Было повреждено общежитие в городе Ржищев. Часть постройки полностью разрушилась. Среди погибших — проигнорировавшие тревогу жители и водитель скорой, приехавший спасать людей.

Дроны-убийцы атаковали Ржищев: Семь человек погибли!

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