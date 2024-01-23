Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака РФ на Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях

Атака РФ на Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях

Взрыв в результате работы ПВО / Фото: Associated Press

Целями врага снова стали гражданские объекты.

Киевская область отразила очередную ракетную атаку врага. По предварительной информации, попаданий в объекты жилой и гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.

Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко.

"Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту украинского неба. К сожалению, по общинам области имеем пострадавших и падение обломков ракет", — отметил он.

По предварительной информации, по состоянию на 8:30 в результате падения обломков российских ракет известно о трех пострадавших. Пока людям оказывается помощь.

В нескольких громадах повреждены:

  • 3 многоэтажки;
  • частные дома и хозяйственные постройки;
  • 10 легковых автомобилей;
  • кафе.

Спасатели ликвидируют пожар на парковке возле одного из жилых комплексов.

"На местах работают все оперативные службы. Более подробная информация о повреждениях и пострадавших – впоследствии. Работаем. Последствия атаки ликвидируем. Все получат необходимую помощь", – подытожил Кравченко.

Напомним, утром 23 января армия РФ нанесла ракетный удар по Украине. Пять человек погибли, по меньшей мере 20 – пострадали

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация