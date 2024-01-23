Атака РФ на Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях

Целями врага снова стали гражданские объекты.
Киевская область отразила очередную ракетную атаку врага. По предварительной информации, попаданий в объекты жилой и гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.
Об этом сообщил начальник КОВА Руслан Кравченко.
"Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту украинского неба. К сожалению, по общинам области имеем пострадавших и падение обломков ракет", — отметил он.
По предварительной информации, по состоянию на 8:30 в результате падения обломков российских ракет известно о трех пострадавших. Пока людям оказывается помощь.
В нескольких громадах повреждены:
- 3 многоэтажки;
- частные дома и хозяйственные постройки;
- 10 легковых автомобилей;
- кафе.
Спасатели ликвидируют пожар на парковке возле одного из жилых комплексов.
"На местах работают все оперативные службы. Более подробная информация о повреждениях и пострадавших – впоследствии. Работаем. Последствия атаки ликвидируем. Все получат необходимую помощь", – подытожил Кравченко.
Напомним, утром 23 января армия РФ нанесла ракетный удар по Украине. Пять человек погибли, по меньшей мере 20 – пострадали
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