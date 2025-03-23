Атака РФ на Киев: возгорание в заведении питания и на высотном этаже многоквартирного дома

Враг не останавливается в своих атаках на мирные украинские города.

В Киеве в ночь на 23 марта 2025 года зафиксировано падение обломков в Деснянском районе, пожар вспыхнул на открытой местности.

Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в соцсетях.

В Днепровском районе возгорание в заведении питания.

В Подольском районе возгорание на 20-м этаже многоквартирного дома.

Информация о пострадавших уточняется. В Шевченковском районе в результате падения обломков поврежден автомобиль.

В Днепровском районе зафиксировано еще одно падение обломков на 20 этаже жилого дома. Информация о пострадавших уточняется.

В Днепровском районе зафиксировано еще одно падение обломков дрона. Повреждены окно, пол и потолок одной из квартир.

"На место следуют службы. Информация уточняется", — читаем в сообщении.

Также произошло падение обломков в промзоне в Голосеевском районе.

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Об этом в сообщении в соцсетях сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Предварительно — без пострадавших. Экстренные службы на месте. Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

"Сегодня россияне в очередной раз демонстрируют свое «стремление к миру. На деле террористы просто запускают смертоносное оружие по жилым домам. Прошу, находитесь в укрытиях до завершения тревоги!", — добавил Тимур Ткаченко в сообщении в соцсетях.

Напомним, вечером 21 марта в Киеве во время атаки российских ударных беспилотников обломки вражеского дрона упали на жилой дом.

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