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Атака РФ дронами по Киеву: количество погибших увеличилось

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Атака РФ дронами по Киеву: количество погибших увеличилось

Количество погибших в столице увеличилось до трех.

Число погибших в результате утренней атаки РФ дронами-камикадзе по Киеву 17 октября увеличилось до трех.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Однако ГСЧС пока подтверждает информацию только об одном погибшем.

Спасательные работы продолжаются.

"По состоянию на данный момент количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3. Спасены 19 человек. Работы продолжаются", — написал он.

Напомним, из-под завалов разрушенного жилого дома в Шевченковском районе Киева спасли котика по имени Филя. Трогательное видео опубликовали в Сети.

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