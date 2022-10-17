Атака РФ дронами по Киеву: количество погибших увеличилось

Количество погибших в столице увеличилось до трех.

Число погибших в результате утренней атаки РФ дронами-камикадзе по Киеву 17 октября увеличилось до трех.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Однако ГСЧС пока подтверждает информацию только об одном погибшем.

Спасательные работы продолжаются.

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"По состоянию на данный момент количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3. Спасены 19 человек. Работы продолжаются", — написал он.

Напомним, из-под завалов разрушенного жилого дома в Шевченковском районе Киева спасли котика по имени Филя. Трогательное видео опубликовали в Сети.

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