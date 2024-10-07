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Атака по Киеву: обломки "Кинжалов" обнаружили на территории детсада

Атака по Киеву: обломки "Кинжалов" обнаружили на территории детсада

Киев атаковали ракетами / Фото: Associated Press

Все воздушные цели были сбиты, однако есть падение обломков.

В Соломенском районе Киева три обломка сбитой российской ракеты обнаружили на территории детского сада.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Три обломка ракеты обнаружили на территории детсада в Соломенском районе столицы. Службы работают на месте", — написал Кличко.

Напомним, сегодня утром россияне ударили по столице.

По данным Киевской городской военной администрации, Силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, уничтожили все российские аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Все подробности об атаке читайте в новости.

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