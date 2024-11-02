Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака по Киеву: как выглядит квартира, куда попали обломки "Шахеда"

Атака по Киеву: как выглядит квартира, куда попали обломки "Шахеда"

Спасатели на месте пожара / Фото: Associated Press

Возникло возгорание в 16-этажном жилом доме.

Сегодня, 2 ноября, "Шахеды" волнами атаковали Киев.

Силы ПВО до сих пор отражают воздушный удар РФ, а падения обломков дронов зафиксированы в трех районах города — Соломенском, Днепровском и Святошинском.

©

В Святошинском загорелись верхние этажи 16-этажного дома, оттуда срочно эвакуируют людей.

©

Предварительно известно о, по меньшей мере, двух пострадавших. Над Киевом все еще летают дроны, фиксируют перепады электричества.

Ранее мы писали обо всех деталях утренней атаки по столице. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация