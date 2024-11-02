Атака по Киеву: как выглядит квартира, куда попали обломки "Шахеда"

Сегодня, 2 ноября, "Шахеды" волнами атаковали Киев.

Силы ПВО до сих пор отражают воздушный удар РФ, а падения обломков дронов зафиксированы в трех районах города — Соломенском, Днепровском и Святошинском.

В Святошинском загорелись верхние этажи 16-этажного дома, оттуда срочно эвакуируют людей.

Предварительно известно о, по меньшей мере, двух пострадавших. Над Киевом все еще летают дроны, фиксируют перепады электричества.

Ранее мы писали обо всех деталях утренней атаки по столице. Больше об этом читайте в новости.

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