Атака по Киеву: известно об одном погибшем в многоэтажке, куда попала ракета

В Печерском районе Киева, в одном из домов, куда попала российская ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", — отметил он.

Напомним, что вечером, 15 ноября, россияне нанесли новый массовый ракетный удар по территории Украины. В Киеве оккупанты попали в жилую многоэтажку. В доме в результате атаки вспыхнул пожар .

После атаки в столице и области вводят экстренные отключения света, графики не действуют. Из-за массированной ракетной атаки России без света осталась как минимум половина столицы.