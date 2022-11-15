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Атака по Киеву: известно об одном погибшем в многоэтажке, куда попала ракета

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2262
Время на прочтение
1 мин
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Атака по Киеву: известно об одном погибшем в многоэтажке, куда попала ракета

Фото: Associated Press

Спасательно-розыскные работы продолжаются.

В Печерском районе Киева, в одном из домов, куда попала российская ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На Печерске, в одном из домов, куда попала ракета, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Спасательно-розыскные работы продолжаются", — отметил он.

Напомним, что вечером, 15 ноября, россияне нанесли новый массовый ракетный удар по территории Украины. В Киеве оккупанты попали в жилую многоэтажку. В доме в результате атаки вспыхнул пожар .

После атаки в столице и области вводят экстренные отключения света, графики не действуют. Из-за массированной ракетной атаки России без света осталась как минимум половина столицы.

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Дата публикации
Просмотры
2262
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