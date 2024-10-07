Атака по Киеву и области: полиция показала фото, найден хвост ракеты

В одном из районов были повреждены частные дома и автомобили.
Российская армия 7 октября в очередной раз атаковала Киевскую область. Полиция фиксирует последствия вражеских обстрелов столичного региона.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
Оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. По состоянию на 11:30 в одном из районов получили повреждения три частных дома, складское помещение и два автомобиля.
Информации о пострадавших пока нет.
На месте работают следственно-оперативные группы и другие профильные службы.
В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в лесопарковой зоне в Деснянском районе столицы были обнаружены обломки ракеты (хвостовая часть) после утренней атаки. На месте работают специалисты.
А в Киевской ГВА проинформировали, что в результате ракетного удара по столице повреждения получили четыре автомобиля.
Напомним, утром российские войска устроили атаку ракетами "Кинжал" по Киеву. ПВО сбила две вражеские ракеты, однако обломки нанесли разрушения.
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