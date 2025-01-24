Атака по Киевщине: появились фото последствий вражеского удара

В результате атаки БпЛА погибли два человека.

В ночь на 24 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники, обломки одного из которых попали в многоэтажку в Фастовском районе Киевской области.

Спасатели работают на месте удара, сообщили в ГСЧС.

"На Фастовщине обломки БпЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушение на 6-7 этажах. Эвакуировано 150 жителей. Спасены травмированный мужчина с 6-го этажа и заблокирована женщина с 9-го. Выявлен погибший мужчина",- говорится в сообщении.

На месте работают 49 спасателей, 13 единиц техники, психологи ГСЧС оказывают поддержку пострадавшим. Развернут пункт незламності.

В Броварах обломки БпЛА разрушили жилой дом с возгоранием. Ликвидация завершена в 04.14 на площади 120 м². Обнаружено тело погибшего мужа, продолжаются поиски его жены.

Напомним, в воздухе на территории Киевской области зафиксирован БпЛА. Силы ПВО сработали по целям.

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