Атака по Киевщине: обломки ракет упали в 8 населенных пунктах, есть разрушения

В Киевской области обломки сбитых российских ракет упали в восьми населенных пунктах двух районов области. Есть пострадавшие, разрушения частных, многоквартирных домов, повреждены автомобили.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он заявил об очередной российской ракетной атаке по Киевщине и поблагодарил силы ПВО. Попаданий ракет в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

В то же время обломки сбитых ракет упали в восьми населенных пунктах в двух районах Киевской области.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Так, незначительные травмы получили два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Обломками повреждены 14 частных домов, хозяйственные постройки, заборы, несколько легковых автомобилей. В одном из учебных заведений частично выбиты окна и посечены двери. В двух многоквартирных домах – обломки в квартирах.

Все оперативные силы задействованы для фиксации и ликвидации последствий вражеского обстрела.

Напомним, в результате ракетной атаки в Голосеевском районе Киева возник пожар в 18-этажном доме.

Кроме того, в Киеве обломками ракеты повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей оказалась без электроэнергии.

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