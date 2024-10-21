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Атака на Киевскую область: в ГСЧС показали фото и видео разрушений

Атака на Киевскую область: в ГСЧС показали фото и видео разрушений

Последствия падения обломков в Глевахе Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

В жилом доме из-за падения обломков произошло частичное разрушение конструкций кровли.

В Киевской области работники ГСЧС проводят работы по ликвидации последствий российских ударов в ночь на 21 октября. Обломки попали по пятиэтажному дому в поселке Глеваха.

Об этом сообщили в телеграм-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Утром 21 октября в поселке Глеваха Фастовского района из-за попадания обломков в пятиэтажку произошло частичное разрушение конструкций кровли дома.

Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителя. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам.

Обошлось без погибших и раненых.

Сейчас чрезвычайники производят обрезку нестабильных конструкций бетонных плит. К работам привлечены 27 спасателей и три единицы техники, в том числе тяжелая инженерная техника.

Последствия падения отломков в Глевахе Киевской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения отломков в Глевахе Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения отломков в Глевахе Киевской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения отломков в Глевахе Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения отломков в Глевахе Киевской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения отломков в Глевахе Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения отломков в Глевахе Киевской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения отломков в Глевахе Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения отломков в Глевахе Киевской области / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия падения отломков в Глевахе Киевской области / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки на Киевщину сняли на видео

Последствия атаки на Киевщину сняли на видео

Напомним, в результате атаки российскими дронами по Киеву в ночь на 21 октября зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.

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