Атака на Киевскую область: в ГСЧС показали фото и видео разрушений

В жилом доме из-за падения обломков произошло частичное разрушение конструкций кровли.
В Киевской области работники ГСЧС проводят работы по ликвидации последствий российских ударов в ночь на 21 октября. Обломки попали по пятиэтажному дому в поселке Глеваха.
Об этом сообщили в телеграм-канале Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Утром 21 октября в поселке Глеваха Фастовского района из-за попадания обломков в пятиэтажку произошло частичное разрушение конструкций кровли дома.
Чрезвычайники и полицейские эвакуировали 43 жителя. Психологи ГСЧС оказали помощь 15 лицам.
Обошлось без погибших и раненых.
Сейчас чрезвычайники производят обрезку нестабильных конструкций бетонных плит. К работам привлечены 27 спасателей и три единицы техники, в том числе тяжелая инженерная техника.
Напомним, в результате атаки российскими дронами по Киеву в ночь на 21 октября зафиксировано падение обломков в Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.
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