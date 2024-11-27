Атака на Киевскую область: полиция показала фото с разрушениями

В частности, повреждены 18 квартир и четыре частных дома.

Последствия атаки на Киев и область в ночь на 27 ноября зафиксировали на фото. Были повреждены квартиры и частные дома.

Об этом сообщили Нацполиция Украины и полиция Киева.

В результате российской атаки беспилотниками на Киевскую область по состоянию на 08:30 известно о повреждении 18 квартир в трех многоквартирных домах, трех офисных помещений, четырех частных домов, четырех хозяйственных сооружений, гаражного помещения.

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Информация о пострадавших пока не поступала.

В то же время в результате атаки на Киев в Днепровском районе был ранен местный житель, он госпитализирован. Еще у одной женщины была острая реакция на стресс.

На местах происшествия работают шесть следственно-оперативных групп, группы реагирования патрульной полиции районных управлений, а также взрывотехники полиции Киевщины.

Последствия атаки на Киевскую область 27 ноября/Фото: Нацполиция

Последствия атаки на Киевскую область 27 ноября/Фото: Нацполиция

Последствия атаки на Киевскую область 27 ноября/Фото: Нацполиция

Последствия атаки на Киевскую область 27 ноября/Фото: Нацполиция

Последствия атаки на Киевскую область 27 ноября/Фото: Нацполиция

Последствия атаки на Киевскую область 27 ноября/Фото: Нацполиция

Последствия атаки на Киевскую область 27 ноября/Фото: Нацполиция

Повреждение в Киеве в результате атаки 27 ноября/Фото: Нацполиция

Напомним, в ночь на 27 ноября в Киеве и области работали силы ПВО, сбивая российские беспилотники. Из-за падения обломков в столице пострадали два человека. Обломки дронов также нанесли повреждения в области.

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