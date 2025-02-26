Атака на Киевщину: выросло количество жертв, известны новые детали о разрушениях (фото)

Пока известно о двух раненых.

Из-за ночной атаки беспилотниками на Киевскую область количество погибших возросло до двух. В регионе повреждены жилые дома, квартиры, гаражи и автомобили.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

В результате российской атаки в ночь на 26 февраля погибли два человека, еще два человека получили осколочные ранения.

В Бучанском районе повреждены частные жилые дома, один из которых полностью разрушен, квартиры в многоэтажках, гаражи и автомобили.

Бучанская и Киево-Святошинская окружные прокуратуры начали уголовные производства по фактам военных преступлений, в частности приведших к гибели человека.

Прокуроры вместе с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими войсками.

Разрушение в Киевской области из-за атаки в ночь на 25 февраля/Фото: Киевская областная прокуратура

Разрушение в Киевской области из-за атаки в ночь на 25 февраля/Фото: Киевская областная прокуратура

Заметим, из-за удара "Шахеда" под Киевом погибли известный хирург и его жена-телевизионщица.