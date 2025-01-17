Атака на Киевщину: полиция и спасатели показали фото разрушений

Пока известно о пострадавшем 12-летнем мальчике на Киевщине.

Из-за атаки беспилотниками на Киевскую область 17 января в Бучанском районе упали обломки. Там есть повреждения, был ранен ребенок.

Об этом сообщили полиция Киевской области и ГСЧС Украины.

В результате падения обломков вражеского дрона в Бучанском районе повреждены частный дом и автомобиль.

Загорелось двухэтажное помещение, в котором расположены заведения общественного питания. Как уточнили чрезвычайники, пожар охватил кафе с пристроенной котельной. Спасатели потушили огонь на площади в 200 кв. м. Взрывной волной также был поврежден частный дом рядом.

Сейчас известно о пострадавшем 12-летнем мальчике. Он получил ранение ноги и был госпитализирован.

На месте происшествия работают правоохранители. По фактам военных преступлений следователи начнут уголовное производство.

Последствия атаки на Киевскую область 17 января/Фото: Нацполиция Украины

Из-за атаки дронами в Киевской области возник пожар/Фото: ГСЧС Киевщины

Из-за атаки дронами в Киевской области возник пожар/Фото: ГСЧС Киевщины

Последствия атаки на Киевскую область 17 января/Фото: Нацполиция Украины

Последствия атаки на Киевскую область 17 января/Фото: Нацполиция Украины

Напомним, ранее об атаке сообщила Киевская областная военная администрация. Там также информировали о раненом ребенке.

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