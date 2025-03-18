Атака на Киев: появилось видео после падения обломков БпЛА на территории школы

Ученики во время тревоги находились в укрытии.
После атаки на Киев 18 марта в Сети появились первые кадры падения обломков беспилотника на территории одной из школ.
Соответствующие видео распространяются в телеграм-каналах.
По сообщению главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, падение обломков сбитого вражеского дрона было зафиксировано на территории учебного заведения по ул. Путивльская в Деснянском районе.
Ученики во время тревоги находились в укрытии.
На открытой местности возникли возгорания. Их уже потушили. Далее на месте будут работать пиротехники.
Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Напомним, утром 18 марта в Киеве и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российскими беспилотниками. В столице работали силы ПВО.
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