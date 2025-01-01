Атака на Киев: повреждение получило здание Нацбанка

На работу систем и сервисов НБУ атака не повлияла.

В Киеве в результате утренней атаки российских "Шахедов" пострадало здание Национального банка в Печерском районе столицы. Произошло возгорание крыши.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка

"В результате падения обломков БпЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе", – информирует пресс-служба НБУ.

Отмечается, что пожар был быстро ликвидирован. В результате падения сбитых дронов были повреждены окна на верхних этажах. Пострадавших нет, отмечают в пресс-службе.

"Все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений", — отметили в Нацбанке.

Напомним, в новогоднее утро армия РФ атаковала Киев беспилотниками. В Святошинском и Печерском районах столицы попадали обломки сбитых дронов.

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