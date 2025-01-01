Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака на Киев: повреждение получило здание Нацбанка

Атака на Киев: повреждение получило здание Нацбанка

Нацбанк. / Фото: УНИАН

На работу систем и сервисов НБУ атака не повлияла.

В Киеве в результате утренней атаки российских "Шахедов" пострадало здание Национального банка в Печерском районе столицы. Произошло возгорание крыши.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка

"В результате падения обломков БпЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе", – информирует пресс-служба НБУ.

Отмечается, что пожар был быстро ликвидирован. В результате падения сбитых дронов были повреждены окна на верхних этажах. Пострадавших нет, отмечают в пресс-службе.

"Все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений", — отметили в Нацбанке.

Напомним, в новогоднее утро армия РФ атаковала Киев беспилотниками. В Святошинском и Печерском районах столицы попадали обломки сбитых дронов.

Читайте также:

Попадание в дом! Киев с утра атакуют шахеды! Вживую из эпицентра взрыва!

Попадание в дом! Киев с утра атакуют шахеды! Вживую из эпицентра взрыва!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация