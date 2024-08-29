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Атака на Киев: полиция показала последствия вражеского удара (фото)

Атака на Киев: полиция показала последствия вражеского удара (фото)

Последствия атаки на Киев 29 августа / Фото: Полиция Киева

Обломки вражеских дронов повредили в столице три квартиры и два частных дома.

Последствия ночной атаки "Шахедами" по Киеву запечатлели на фото. Правоохранители сообщили детали о повреждениях в столице.

Об этом говорится в заявлении полиции Киева.

Полицейские работают на местах последствий вражеской атаки в трех районах Киева.

По предварительным данным, в результате ночной российской атаки были повреждены три квартиры многоэтажного дома в Голосеевском районе Киева и два частных дома в Деснянском районе.

Кроме того, части вражеских беспилотников обнаружены в нескольких местах Днепровского района. Их осматривают специалисты взрывотехнической службы полиции.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.

На местах продолжают работу следственно-оперативные группы территориальных подразделений, взрывотехники и другие службы полиции Киева.

Последствия атаки на Киев 29 августа / © Полиция Киева
Последствия атаки на Киев 29 августа / Фото: Полиция Киева

Напомним, российские войска в ночь на 29 августа в очередной раз устроили атаку по Киеву: применили дроны-камикадзе. Работала ПВО. Обломки "Шахедов" упали в трех районах столицы.

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