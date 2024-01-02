Атака на Киев 2 января: ракета попала в медучреждение, где военные проходят реабилитацию

В результате обстрела пострадавших не было.
Во время обстрела Киева 2 января вражеская ракета попала в одно из лечебных заведений города, где проходят реабилитацию раненые и травмированные защитники.
Об этом сообщило Командование Медицинских сил ВСУ.
В результате атаки часть здания получила повреждение.
"Вражеская ракета, к счастью, не взорвалась. Впрочем, та часть, застрявшая в полу первого этажа, имела боевую часть", – говорится в сообщении.
Тяжелораненых пациентов эвакуировали в другое лечебное учреждение. Остальные пациенты переведены в безопасные места на территории медучреждения и обеспечены уходом.
Саперы изъяли боевую часть ракеты. Также с территории заведения были убраны все другие крупные обломки ракеты. Крыша здания, поврежденная ракетой, пока закрыта специальной палаткой.
В результате обстрела пострадавших не было.
"По состоянию на вечер лечебное учреждение, пострадавшее от вражеской ракеты уже работает в штатном режиме", — отчиталось Командование Медицинских сил.
Напомним, что недра 2 января россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Ночью россияне атаковали столицу беспилотниками, но уже утром запустили по Киеву "Кинжалы" и крылатые ракеты. В Киеве горели многоэтажки и авто, есть много пострадавших. В результате атаки по столице погибли два человека, а количество пострадавших увеличилось до почти полусотни.
Кроме того, россияне ударили по Вишневому под Киевом. В результате атаки повреждены квартиры 700 человек, есть пострадавшие.
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