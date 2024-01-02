Атака на Киев 2 января: ракета попала в медучреждение, где военные проходят реабилитацию

В результате обстрела пострадавших не было.

Во время обстрела Киева 2 января вражеская ракета попала в одно из лечебных заведений города, где проходят реабилитацию раненые и травмированные защитники.

Об этом сообщило Командование Медицинских сил ВСУ.

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В результате атаки часть здания получила повреждение.

"Вражеская ракета, к счастью, не взорвалась. Впрочем, та часть, застрявшая в полу первого этажа, имела боевую часть", – говорится в сообщении.

Тяжелораненых пациентов эвакуировали в другое лечебное учреждение. Остальные пациенты переведены в безопасные места на территории медучреждения и обеспечены уходом.

Саперы изъяли боевую часть ракеты. Также с территории заведения были убраны все другие крупные обломки ракеты. Крыша здания, поврежденная ракетой, пока закрыта специальной палаткой.

В результате обстрела пострадавших не было.

"По состоянию на вечер лечебное учреждение, пострадавшее от вражеской ракеты уже работает в штатном режиме", — отчиталось Командование Медицинских сил.