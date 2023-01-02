Атака Киевщины дронами: названо количество домов, которые ночью повредили россияне

Жителей просят не включать все электроприборы сразу.

В результате ночной атаки РФ повреждено в Киевской области 11 частных домов в Фастовском и Обуховском районах.

Об этом сообщил Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА.

"На утро есть 11 поврежденных частных домов в Фастовском и Обуховском районах. Там уже работают соответствующие комиссии и фиксируют разрушения, чтобы как можно быстрее начать ремонтные работы", — заявил руководитель области.

По его словам, из-за вражеских обстрелов и атак дронами наблюдается увеличение потребления электричества и чрезмерная нагрузка на сети в Киевской области.

"Энергетики продолжают работу в усиленном режиме, чтобы не возвращаться к аварийным отключениям. Однако сейчас наблюдаем увеличение потребления электричества и чрезмерную нагрузку на сети. Поэтому важно не забывать о разумном потреблении света – пользоваться энергоемкими приборами поочередно и экономно использовать свет", — подчеркнул Кулеба.

Ранее киевлян предупредили об отключении света из-за ночной атаки дронами.

Напомним, Киевская область в ночь на 2 января снова отражала атаки вражеских дронов.

Россияне запустили несколько волн дронов-шахедов, сообщал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Враг целился в объекты критической инфраструктуры.

Появились новые фото вражеской атаки.

Все, что известно об атаке Киева, читайте здесь.

Читайте также: