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Атака Киева вражескими дронами: в ГСЧС показали фото и видео ликвидации последствий

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
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179
Время на прочтение
2 мин
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Атака Киева вражескими дронами: в ГСЧС показали фото и видео ликвидации последствий

Фото: Associated Press

В понедельник Россия в очередной раз запустила по Украине дроны-камикадзе.

В понедельник, 19 декабря, российские захватчики атаковали территорию Украины иранскими беспилотниками. В результате атаки повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве и Киевской области.

Как сообщают спасатели, в результате вражеских обстрелов в двух районах столицы – Шевченковском и Соломенском произошло падение обломков на открытую территорию.

Также в результате обстрела повреждение объекта критической инфраструктуры, на месте возник пожар. Пожар был локализован в 07:27. К тушению пожара привлечены девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

© Управление ГСЧС Киева
Фото: Управление ГСЧС Киева
© Управление ГСЧС Киева
Фото: Управление ГСЧС Киева
© Управление ГСЧС Киева
Фото: Управление ГСЧС Киева

Атака дронами Киева и области 19 декабря

В понедельник утром 19 февраля Россия атаковала беспилотниками Киев и Киевскую область. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 из 35 иранских дронов. Ударные БПЛА были запущены с восточного побережья Азовского моря.

Над Киевом зафиксировали более 20 беспилотников, 15 из которых удалось уничтожить. Глава Киевской ОВА рассказал, что предварительно пострадали два человека.

Кроме того, украинские военные на юге страны сбили 10 иранских беспилотников, которые применила Россия для атаки против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
179
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