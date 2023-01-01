РФ атаковала Киев в новогоднюю ночь: появились фото сбитого дрона с циничным "посланием" от оккупантов

Небитов отметил, что без профессиональной работы защитников Украины "утро было бы не доброе".

В Киеве в новогоднюю ночь, 1 января, когда Россия пыталась атаковать мирный город, обломки сбитого вражеского дрона упали на спортивной площадке, где играют дети. На беспилотнике, которыми враг терроризирует украинцев, оккупанты оставили циничную надпись "с Новым годом".

Фотографиями поделился начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Вот она, часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать и дешево и безвкусно! Настоящий орко — style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористке и его армии", — говорится в его сообщении.

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Небитов поблагодарил подразделения ПВО ВСУ за отличный результат и отметил, что без профессиональной работы защитников Украины "утро было бы не доброе".

"Прошу всех граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги и всегда переходить в укрытие. Если видите или слышите воздушные объекты, сообщайте на спецлинию "102"", — подытожил правоохранитель.

Напомним, в ночь на 1 января Россия пыталась атаковать украинские города и Киев, в частности. В столице воздушная тревога звучала около трех часов.

Сообщалось о работе ПВО.

Впрочем, звуки взрывов и атаки дронов не испугали украинцев – люди громко пели Гимн Украины.

По данным КМВА, в новогоднюю ночь, 1 января, над столицей было сбито 23 воздушных цели.

В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль.

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