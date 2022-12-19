Атака Киева дронами-камикадзе: Кличко сообщил о сложной ситуации в нескольких районах

В связи с атакой Киева иранскими дронами-камикадзе, выпущенными 19 декабря Россией, в столице сложилась тяжелая ситуация в нескольких районах. В настоящее время без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы. В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegrame.

"В связи с чрезвычайно сложной ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, "Укрэнерго" применяет в Киеве более значительные ограничения. Энергетики и тепловики работают в круглосуточном режиме", — сообщил Кличко.

Он назвал самые близкие к домам, где могут быть проблемы с теплом, пункты обогрева:



Дарницкий район

Школа І-ІІІ ступеней № 280, ул.Евгения Харченко 23Б

Учебно-научный Институт N3 Национальной Академии Внутренних Дел, ул.Колекторная, 4 (палатка)



Святошинский район

Территориальный центр, ул.Жмеринская, 22а

Средняя общеобразовательная школа №215, ул.Жмеринская, 20

Средняя общеобразовательная школа №253, ул.Жмеринская, 34.

Специализированная школа №76 ул.Жмеринская, 8



Шевченковский район

Школа №82, ул. Шпака, 4

Дошкольное образование №488, ул. Капнист, 10

Школа №102, ул. Шулявская 10-12

Профессиональный колледж "Универсум", пер. Политехнический, 3-А



Соломенский район

Школа №69, ул. Донецкая, 25

Школа №64, ул. Ушинского, 32

Школа №43, ул. Преображенская, 17

Лицей №144, просп. Лобановского, 6



"Также, кроме существующих, дополнительные пункты обогрева развернем по адресам: ул. Шпака, 2, просп. Воздухофлотский, 41 (палатка) и на углу улиц Жмеринской и Бетховена. Всего отмечу, что все более 430 развернутых в городе пунктов обогрева работают. Киевляне, в случае необходимости, могут туда обращаться", — говорит Кличко.

Атака Киева дронами-камикадзе: что известно

Россия запустила по Киеву 19 декабря дроны-камикадзе.

Всего враг использовал 23 БПЛА, из которых удалось уничтожить 18.

Взрывы раздались в Соломенском и Шевченковском районах столицы. Был поврежден объект критической инфраструктуры.

В целом, Воздушные силы ВСУ в течение ночи 19 декабря уничтожили 30 "Shahed" , которые были запущены по территории Украины.

Ночная атака "Шахедов" на Киев: столица приходит в себя после очередного обстрела

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