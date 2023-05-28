Атака дронов: в Киеве локализуют пожар на площади 700 м.кв. — Кличко

"По уточненной информации, в Голосеевском районе локализуют пожар на площади 700 м.кв. Разрушение строительных конструкций — на общей площади 1000 м.кв. Спасатели работают с привлечением новейших средств и технологий", — об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Киева Виталий Кличко.

"Дарницкий район. В результате попадания обломков, в одном из магазинов выбиты стекла и повреждены двери. Информация о пострадавших уточняется", — добавляют о ситуации в городе после атаки вражеских дронов в КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что в столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие.

Также в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.

К тому же в Киеве раздавались сильные взрывы, работало ПВО.