Атака дронов по Киеву: что известно о последствиях падения обломков в Соломенском районе

В результате атаки дронов по Киеву в доме Соломенского района уничтожено 3-4 квартиры. К счастью, жертв нет.

Об этом рассказала журналистка Анна Мартыщук в эфире "Завтрак с 1+1".

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Ночная российская атака оставила несколько семей без жилья. В Соломенском районе произошло попадание. По предварительной информации, это именно обломки. Они попали в верхние этажи многоэтажки. Уничтожены частично 24, 25 и 26 этажа дома. К счастью, обошлось без жертв. Один только человек обратился за медицинской помощью. Люди, проживавшие в этих квартирах, были преимущественно на выходе, или спустились в укрытие. С ночи здесь работали спецтехника и спасатели. Основные спасательные работы уже проведены.

"Можно увидеть, что квартиры действительно уничтожены. Одна из квартир на 26-м этаже ведущего марафона Андрея Ковальского, он это уже подтвердил. К счастью, семья спаслась, но квартиры нет", — говорит журналистка.

Сейчас здесь открываются коммерческие помещения, люди убирают посыпавшиеся с фасада обломки. Открываются магазины. Видим изуродованные автомобили, на которых лежат обломки. По меньшей мере, три машины пострадали. Территория возле дома частично ограждена.

Глава правления дома рассказал, что ему известно по меньшей мере о 3-4 уничтоженных квартирах. Люди разъезжались по родственникам, ночью они не спали, оставаться там было опасно.

Напомним, ночью против 22 декабря российская оккупационная армия нанесла массированную атаку беспилотниками. по Киеву и области. К счастью, обошлось без жертв, но обломки БпЛА повлекли за собой разрушение.

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