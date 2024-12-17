Атака дронов на Киев: в столице попадали обломки сбитых БпЛА

Информации о потерпевших пока нет.

Во вторник, 17 декабря, армия Российской Федерации нанесла удары по Киеву беспилотниками. В результате атаки российских БПЛА зафиксировано падение обломков в трех районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

В Соломенском районе столицы из-за падения обломков сбитых дронов поврежден легковой автомобиль. В Печерском и Днепровском районах повреждено остекление окон в жилом доме. Кроме того, в Голосеевском районе столицы также обнаружен обломок во дворе жилого дома.

По словам руководителя КМВА Сергея Попко, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщалось, в Киеве с утра 17 декабря прозвучала серия взрывов. В городе работала ПВО по вражескому дрону.

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