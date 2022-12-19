Атака дронов на Киев: в КГГА уточнили, сколько "шахедов" сбили и какие масштабы разрушений (фото)

В Киев оккупанты направили более 20 дронов.
Российские оккупанты ночью 19 декабря атаковали Киев и область иранскими дронами Shahed.
Об этом сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.
По его данным, за время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Украинские силы обороны уничтожили 18 дронов.
Глава КМВА говорит, что обошлось без пострадавших. Однако в Соломенском районе обломками повредило проезжую часть.
Кроме того, изуродована многоэтажка в Шевченковском районе. Там повреждены окна.
"К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия", — добавил Сергей Попко.
Атака Украины россиянами 19 декабря
Ночью 19 декабря Россия атаковала дронами Киев и область.
В результате атаки повреждения объектов критической инфраструктуры в Киеве и области. Прокуратуры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Кроме того, Россия ночью атаковала Днепропетровскую область дронами-камикадзе (два удалось сбить), тяжелой артиллерией и "Градами".
В целом, Воздушные силы ВСУ в течение ночи 19 декабря уничтожили 30 "Shahed".
А утром 19 декабря оккупанты обстреляли Херсон.
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