Атака дронов на Киев: сколько потребителей осталось без света

В ночь на 25 ноября оккупанты массированно атаковали столицу дронами-камикадзе. В результате действий противника Киев и область частично остались без света.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Как детализировали в компании, из-за обстрелов в Киеве без света остались:

151 жилой дом,

75 домов частного сектора,

12 уч.

Кроме того, исчезло электроснабжение в 16 тысяч домах Киевской области. По словам энергетиков, они оперативно выехали на место и вернули свет. В то же время без питания остаются 296 семей в Вышгородском районе области.

"Делаем все возможное, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в каждый дом", — подчеркнули в ДТЭК.

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Напомним, 25 ноября россияне нанесли самую массированную атаку дронами по Киеву за все время полномасштабной войны. Силами ПВО были сбиты 71 из 75 "Шахедов".

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