Атака дронов на Киев: сколько потребителей осталось без света

Враг возобновил массированные атаки по энергетической инфраструктуре.
В ночь на 25 ноября оккупанты массированно атаковали столицу дронами-камикадзе. В результате действий противника Киев и область частично остались без света.
Об этом сообщает ДТЭК.
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Как детализировали в компании, из-за обстрелов в Киеве без света остались:
- 151 жилой дом,
- 75 домов частного сектора,
- 12 уч.
Кроме того, исчезло электроснабжение в 16 тысяч домах Киевской области. По словам энергетиков, они оперативно выехали на место и вернули свет. В то же время без питания остаются 296 семей в Вышгородском районе области.
"Делаем все возможное, чтобы ликвидировать последствия обстрелов и вернуть свет в каждый дом", — подчеркнули в ДТЭК.
Напомним, 25 ноября россияне нанесли самую массированную атаку дронами по Киеву за все время полномасштабной войны. Силами ПВО были сбиты 71 из 75 "Шахедов".
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