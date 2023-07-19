Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака дронов на Киев: силы ПВО уничтожили все "шахеды" рядом со столицей

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2370
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Атака дронов на Киев: силы ПВО уничтожили все "шахеды" рядом со столицей

ПВО уничтожило все вражеские дроны в Киевской области / Фото: Associated Press

По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Утром среды, 19 июля, россияне пытались дронами-камикадзе атаковать Киев. Однако силы ПВО сбили все цели рядом с городом.

Об этом информирует КМВА.

"...о Киеве враг тоже не забыл. Снова атаковал столицу "Shahed"-ами. Безрезультатно. Еще рядом со столицей ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Данные еще уточняются.

Ранее мы сообщали, что в столице и Киевской области сработала ПВО.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2370
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация