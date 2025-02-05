Атака дронов на Киев: поврежден корпус и общежитие одного из университетов (фото)

Студенты не пострадали во время атаки дронов на университет

Во время очередной атаки дронов на Киев, в результате вражеских обстрелов повреждений получил один из общежитий Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

О последствиях сообщила проректор по научно-педагогической работе Лариса Сохатюк в соцсети Facebook.

"Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко снова получил повреждения в результате вооруженной агрессии. Пострадали один из общежитий и корпус нашего учреждения. В общежитии взрывной волной повреждены окна, а в корпусе – обрушился подвесной потолок в одной из аудиторий", — рассказала она.

По ее словам, благодаря оперативным действиям работников административно хозяйственной части университета поврежденные окна были быстро закрыты.

Последствия обстрела/Фото Лариса Сохатюк Facebook

Напомним, российские войска в ночь на 4 февраля атаковали Украину ударными беспилотниками. В нескольких регионах работали силы противовоздушной обороны.

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