Атака дронов на Киев: поврежден корпус и общежитие одного из университетов (фото)

Студенты не пострадали во время атаки дронов на университет
Во время очередной атаки дронов на Киев, в результате вражеских обстрелов повреждений получил один из общежитий Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
О последствиях сообщила проректор по научно-педагогической работе Лариса Сохатюк в соцсети Facebook.
"Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко снова получил повреждения в результате вооруженной агрессии. Пострадали один из общежитий и корпус нашего учреждения. В общежитии взрывной волной повреждены окна, а в корпусе – обрушился подвесной потолок в одной из аудиторий", — рассказала она.
По ее словам, благодаря оперативным действиям работников административно хозяйственной части университета поврежденные окна были быстро закрыты.
Напомним, российские войска в ночь на 4 февраля атаковали Украину ударными беспилотниками. В нескольких регионах работали силы противовоздушной обороны.
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