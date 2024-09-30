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Атака дронов и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 30 сентября 2024 года

Атака дронов и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 30 сентября 2024 года

Вражеские беспилотники всю ночь кружили вокруг Киева

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Кривом Роге раздался ряд взрывов Читать далее –>
  • В Киевской области было зафиксировано движение враждебных БПЛА: в регионе работали силы ПВО Читать далее –>
  • В Херсоне зафиксировали три атаки вражеских дронов на общественный транспорт Читать далее –>
  • Враг атаковал Украину беспилотниками и ракетами: где прогремели взрывы Читать далее –>
  • Атака на Киев: информация о реактивных шахедах не подтвердилась Читать далее –>

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