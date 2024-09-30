Атака дронов и взрывы в украинских городах: главные новости ночи 30 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Кривом Роге раздался ряд взрывов Читать далее –>
- В Киевской области было зафиксировано движение враждебных БПЛА: в регионе работали силы ПВО Читать далее –>
- В Херсоне зафиксировали три атаки вражеских дронов на общественный транспорт Читать далее –>
- Враг атаковал Украину беспилотниками и ракетами: где прогремели взрывы Читать далее –>
- Атака на Киев: информация о реактивных шахедах не подтвердилась Читать далее –>
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