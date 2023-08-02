Атака дронами по Киеву: силы ПВО уничтожили все БПЛА

Обломки беспилотников упали в нескольких районах столицы и нанесли повреждения.

Россияне атаковали Киев 10 дронами-камикадзе в ночь на 2 августа, однако силам ПВО удалось уничтожить все вражеские беспилотники.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко, проинформировали в пресс-службе администрации.

"Предварительно, противник применил баражирующие боеприпасы типа "Shahed". Группы дронов заходили в Киев одновременно из нескольких направлений. Однако силами и средствами ПВО все воздушные цели — более 10 БпЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены", — говорится в заявлении.

По информации на 5:00, было зафиксировано падение обломков сбитых дронов в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Повреждены нежилые помещения и дорожное покрытие. Обошлось без серьезных разрушений и пожаров.

Пока информации о пострадавших нет, однако данные оперативной сведки уточняются.

Атака дронами-камикадзе 2 августа

Российские оккупанты запустили беспилотники Shahed по Киеву и Одесчине в ночь на 2 августа. Так, в Одесской области враг попал по объектам портовой и промышленной инфраструктуры, там возникли пожары. Также поврежден элеватор.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "10 "шахедов" сбито только над Киевом! Последствия ночной атаки"

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