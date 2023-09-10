Атака дронами Киевщины: повреждены дома, помещение школы и садик

В ночь на 10 сентября Россия атаковала ударными беспилотниками типа "Шахед" Киевскую область и столицу, воздушная тревога продолжалась более 3 часов. Противовоздушная оборона сбила 26 дронов из 33.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал подробности ночной атаки по области.

Так, в результате атаки дронами в одном из районов был поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Все экстренные службы работают на месте происшествия.

Взрывной волной было повреждено восемь частных домов: выбиты окна, двери, иссеченные фасады и кровли. Последствия устраняют.

В одной из громад взрывной волной также повреждены помещения школы, детского сада и сельского совета. В другой – учебно-реабилитационный центр.

Возникло возгорание лесной подстилки – спасатели оперативно ликвидируют пожар. Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки.

Напомним, в Киеве сбили более 20 вражеских беспилотников, летевших группами по разным направлениям. По информации мэра Киева Виталия Кличко, вражеские обломки БПЛА упали в четырех районах: Святошинском, Шевченковском, Подольском и Соломенском районах.

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