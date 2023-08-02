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Атака дронами Киевщины: последствия падения обломков – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Атака дронами Киевщины: последствия падения обломков – фото

Последствия падения обломков дрона в Киевской области. / Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали последствия падения обломков "шахедов" в Киевской области.

В Киевской области спасатели ликвидировали последствия падения обломков вражеских беспилотников в Бучанском районе.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, в ночь на 2 августа в результате вражеской атаки беспилотников произошло разрушение с последующим горением частного жилого дома вблизи одного из сел.

На ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного склада.

Погибшие и пострадавшие не обнаружены.

Последствия падения обломков дрона в Киевской области. / ©
Последствия падения обломков дрона в Киевской области.
Последствия падения обломков дрона в Киевской области. / ©
Последствия падения обломков дрона в Киевской области.
Последствия падения обломков дрона в Киевской области. / ©
Последствия падения обломков дрона в Киевской области.

Атака беспилотников по Киеву

В ночь на 2 августа в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ракет и иранских ударных БпЛА "Шахед".

Россияне атаковали Киев 10 дронами-камикадзе, силам ПВО удалось уничтожить все вражеские беспилотники.

Падение обломков сбитых дронов зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Повреждены нежилые помещения и дорожное покрытие. Прошло без серьезных разрушений и пожаров. Пока информации о пострадавших нет.

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Дата публикации
Просмотры
1150
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