Атака дронами Киевщины: последствия падения обломков – фото

В Киевской области спасатели ликвидировали последствия падения обломков вражеских беспилотников в Бучанском районе.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Так, в ночь на 2 августа в результате вражеской атаки беспилотников произошло разрушение с последующим горением частного жилого дома вблизи одного из сел.

На ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 12 человек личного склада.

Погибшие и пострадавшие не обнаружены.

Последствия падения обломков дрона в Киевской области.

Последствия падения обломков дрона в Киевской области.

Последствия падения обломков дрона в Киевской области.

Атака беспилотников по Киеву

В ночь на 2 августа в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ракет и иранских ударных БпЛА "Шахед".

Россияне атаковали Киев 10 дронами-камикадзе, силам ПВО удалось уничтожить все вражеские беспилотники.

Падение обломков сбитых дронов зафиксировано в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах Киева. Повреждены нежилые помещения и дорожное покрытие. Прошло без серьезных разрушений и пожаров. Пока информации о пострадавших нет.

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