Атака дронами Киева: правоохранители проверят фото Reuters, на которых есть работа ПВО – Игнат

Правоохранители проверят фото, опубликованные Reuters, на которых есть работа противовоздушной обороны в ночь на 10 сентября.

В ночь на 10 сентября оккупанты совершили очередную атаку беспилотниками на Киев и область. Позже информационное агентство Reuters опубликовало фото, на которых есть работа ПВО – правоохранители будут проверять эту информацию.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Так, на сайте агентства были опубликованы фотографии, на которых видна работа противовоздушной обороны Украины во время ночной атаки дронов на Киев.

"Воздушные силы не могут запретить такое явление, но если там есть нарушения, есть соответствующие службы, которые определят, есть ли там чувствительная информация, насколько она чувствительна и вообще для чего это нужно делать", — сказал Игнат.

Он напомнил, что российские спецслужбы таким образом получают информацию и делают выводы о расположении, пребывании, силах и средствах противовоздушной обороны Украины.

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия атаковала ударными беспилотниками типа "Шахед" Киевскую область и столицу. Противовоздушная оборона сбила 26 дронов из 33.

В Киевской области в результате атаки был поврежден инфраструктурный объект, восемь частных домов, помещения школы, детского сада и сельского совета и учебно-реабилитационный центр.

В небе над Киевом сбили более 20 вражеских беспилотников, летевших группами по разным направлениям. По информации Виталия Кличко, вражеские обломки БПЛА упали в четырех районах: Святошинском, Шевченковском, Подольском и Соломенском районах.

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