Атака БПЛА на Киевскую область: показали фото последствий

Враг в очередной раз обстрелял мирные украинские города.

Россияне 11 февраля атаковали Бориспольский район Киевской области. В результате удара БпЛА поврежден детсад и два здания школы.

Об этом сообщили в полиции Киевщины.

Атака на Киевщину 11 февраля

В сооружениях выбиты окна и двери. Также повреждена детская площадка.

Как добавляется, учебные заведения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе.

Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, в Киевской области в ночь на 4 февраля сработали силы ПВО.

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