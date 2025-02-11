Атака БПЛА на Киевскую область: показали фото последствий

Враг в очередной раз обстрелял мирные украинские города.
Россияне 11 февраля атаковали Бориспольский район Киевской области. В результате удара БпЛА поврежден детсад и два здания школы.
Об этом сообщили в полиции Киевщины.
В сооружениях выбиты окна и двери. Также повреждена детская площадка.
Как добавляется, учебные заведения должны возобновить свою работу в очном режиме уже на следующей неделе.
Информация о пострадавших отсутствует.
Напомним, в Киевской области в ночь на 4 февраля сработали силы ПВО.
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