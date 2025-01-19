Атака БпЛА на Киевщину: удалось избежать серьезных последствий

Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

В одном из населенных пунктов Киевской области обломки сбитого дрона повредили частное здание и два легковых автомобиля. Здание получило незначительные повреждения — иссечены фасад и выбиты окна.

Временный исполняющий обязанности главы Киевской ОГА Николай Калашник сообщил о последствиях дневного удара вражеских беспилотников по Киевской области.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – рассказывает Николай Калашник.

Кроме того, обломки дронов были зафиксированы на открытых участках местности за пределами населенных пунктов.

Напомним, вчера, 18 января, россияне атаковали баллистическими ракетами Киев. Есть погибшие. Очевидцы говорят, что после отмены воздушной тревоги произошел взрыв.