Атака БпЛА на Киев: обломки повредили балкон многоэтажки на Оболони — Кличко

Информация о пострадавших не поступала.

В Киеве в ночь на 31 января в результате атаки вражеского БпЛА был поврежден балкон в одной из квартир многоэтажки на Оболони.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

"На Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбиты стекла и повреждения балкона в одной из квартир в многоэтажке", — говорится в сообщении.

Кроме того, Кличко сообщил, что спасательные службы и медики работают на месте происшествия.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по Харькову беспилотниками. "Прилет" произошел у частного дома в одном из районов города.

Мы ранее информировали, что захватчики дронами ударили по Измаильскому району. В результате атаки были повреждены частные домохозяйства.

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