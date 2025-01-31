Атака БпЛА на Киев: обломки повредили балкон многоэтажки на Оболони — Кличко

Информация о пострадавших не поступала.
В Киеве в ночь на 31 января в результате атаки вражеского БпЛА был поврежден балкон в одной из квартир многоэтажки на Оболони.
Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.
"На Оболони, по предварительным данным, в результате падения обломков БпЛА, разбиты стекла и повреждения балкона в одной из квартир в многоэтажке", — говорится в сообщении.
Кроме того, Кличко сообщил, что спасательные службы и медики работают на месте происшествия.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что российские военные ударили по Харькову беспилотниками. "Прилет" произошел у частного дома в одном из районов города.
Мы ранее информировали, что захватчики дронами ударили по Измаильскому району. В результате атаки были повреждены частные домохозяйства.
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