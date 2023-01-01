Атака беспилотниками Киева в новогоднюю ночь: в военной администрации рассказали о последствиях

В ночь на 1 января 2023 года Россия снова атаковала Украину беспилотниками.

В ночь с 31 декабря 2022 года против 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину иранскими беспилотникам. Воздушные силы во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 45 ударных БпЛА. В районе Киева было обнаружено 32 воздушных цели – все они были уничтожены.

Об этом 1 января рассказали в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

Так, сообщается, что в 07:20 на втором пути станции метро "Гидропарк" Святошинско-Броварской линии обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты.

"Движение электропоездов от станции метро "Лесная" до станции "Днепр" временно приостановлено. На месте работает взрывотехническая служба", — говорится в сообщении.

Информация о жертвах отсутствует. Также сообщается, что водо- и теплоснабжение Киева работает в штатном режиме.

Атака Украины беспилотниками в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января в Украине объявили воздушную тревогу сразу после новогодних курантов. В Киеве ночью раздавались взрывы, сообщалось о работе ПВО.

По данным КМВА, в новогоднюю ночь, 1 января, над столицей было сбито 23 воздушных цели. В Шевченковском районе столицы обломок ракеты упал на автомобиль, а также обломки зафиксировали на спортивной площадке, где играют дети. На беспилотнике, которым враг атаковал Киев, россияне оставили циничную надпись "с Новым годом".

Как уточнил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, ночью по области было запущено почти 30 вражеских беспилотников, есть повреждение объекта инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших.

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