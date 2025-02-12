Атака баллистикой на Киев: жительница дома, который получил повреждения, рассказала о пережитом

Киевляне пережили очередную беспокойную ночь и утро.
Журналисты показали последствия атаки на Киев в одном из районов столицы. Жительница одного из домов рассказала, что пережила.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
"Без крыши и без окон. Внутри даже розетки вылетели. Падали люди без сознания... Мужчины. Такая взрывная волна была", — отметила Ольга.
Напомним, 12 февраля россияне ударили баллистикой по Киеву. Есть погибший, также пострадал 9-летний ребенок. Зафиксированы разрушения в разных районах.
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