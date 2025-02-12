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Атака баллистикой на Киев: жительница дома, который получил повреждения, рассказала о пережитом

Атака баллистикой на Киев: жительница дома, который получил повреждения, рассказала о пережитом

Последствия атаки на Киев 12 февраля/Фото: Национальная полиция

Киевляне пережили очередную беспокойную ночь и утро.

Журналисты показали последствия атаки на Киев в одном из районов столицы. Жительница одного из домов рассказала, что пережила.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

"Без крыши и без окон. Внутри даже розетки вылетели. Падали люди без сознания... Мужчины. Такая взрывная волна была", — отметила Ольга.

Удар баллистики по Киеву! Люди теряли сознание от взрывной волны! Повылетали даже розетки!

Удар баллистики по Киеву! Люди теряли сознание от взрывной волны! Повылетали даже розетки!

Напомним, 12 февраля россияне ударили баллистикой по Киеву. Есть погибший, также пострадал 9-летний ребенок. Зафиксированы разрушения в разных районах.

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