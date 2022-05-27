Артснаряды, выстрелы от гранатометов: в Украине чрезвычайники вылавливают в акваториях взрывоопасные предметы (фото)

Артснаряды, выстрелы от гранатометов: в Украине чрезвычайники вылавливают в акваториях взрывоопасные предметы (фото)

В Украине саперы ГСЧС обнаружили в акваториях страны 150 взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, подавляющее большинство опасных предметов было обнаружено на Киевщине. В эпицентре обстрелов помимо прочих оказалось озеро Голубое в селе Горенко в Бучанском районе.

“Второй день здесь работают пиротехники и водолазы ГСЧС: очищают водоем до начала купального сезона. Урожай за два дня – 10 боеприпасов, в том числе артснаряды, выстрелы от гранатометов, взрывоопасные элементы от систем залпового огня”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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