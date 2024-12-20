Армия РФ ударила по Киеву "Кинжалами" и "Искандерами": все, что известно об атаке

Утром пятницы, 20 декабря, российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву. Враг применил аэробалистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. Всего было выпущено восемь ракет.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По его словам, в результате российского удара зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.

Последствия атаки РФ

В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу с последующей разгерметизацией. Кроме того, занялось не менее пяти автомобилей. По другому адресу в этом районе поврежден фасад офисного здания с возгоранием на кровле. Также произошло разрушение на 15 этаже.

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован. В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки.

Тем временем в Днепровском районе падение обломков обошлось без негативных последствий, а в Печерском – произошло возгорание в гараже.

Информация о пострадавших

Из-за российского удара по Киеву по меньшей мере один человек погиб. Вероятно, в Голосеевском районе. Именно об этом 08:15 сообщили в КМВА. Поначалу мэрия это заявление опровергла. Впрочем, впоследствии мэр столицы Виталий Кличко подтвердил информацию об одной жертве.

"Девять пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Четверо из них госпитализированы. Также обнаружили тело одного погибшего", — подчеркнул мэр.

Проблемы с отоплением

Из-за утренней ракетной атаки в Киеве сотни домов остались без отопления, так как была повреждена тепломагистраль. В Голосеевском районе столицы без теплоснабжения оказались 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.

Фото последствий

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Последствия ракетного удара по Киеву с утра 20 декабря. фото: КМВА.

Как сообщалось, ночью Киеву также угрожали российские дроны. Силами и средствами ПВО все угрожавшие столице российские БпЛА были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и на его территории.

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