Армия РФ ударила по Киеву "Кинжалами" и "Искандерами": все, что известно об атаке

В трех районах города попадали обломки сбитых ракет.
Утром пятницы, 20 декабря, российская армия нанесла комбинированный удар по Киеву. Враг применил аэробалистические ракеты "Кинжал" с бортов МиГ-31К и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. Всего было выпущено восемь ракет.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
По его словам, в результате российского удара зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.
Последствия атаки РФ
В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовую трубу с последующей разгерметизацией. Кроме того, занялось не менее пяти автомобилей. По другому адресу в этом районе поврежден фасад офисного здания с возгоранием на кровле. Также произошло разрушение на 15 этаже.
В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован. В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки.
Тем временем в Днепровском районе падение обломков обошлось без негативных последствий, а в Печерском – произошло возгорание в гараже.
Информация о пострадавших
Из-за российского удара по Киеву по меньшей мере один человек погиб. Вероятно, в Голосеевском районе. Именно об этом 08:15 сообщили в КМВА. Поначалу мэрия это заявление опровергла. Впрочем, впоследствии мэр столицы Виталий Кличко подтвердил информацию об одной жертве.
"Девять пострадавших в результате вражеской атаки на столицу. Четверо из них госпитализированы. Также обнаружили тело одного погибшего", — подчеркнул мэр.
Проблемы с отоплением
Из-за утренней ракетной атаки в Киеве сотни домов остались без отопления, так как была повреждена тепломагистраль. В Голосеевском районе столицы без теплоснабжения оказались 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.
Фото последствий
Как сообщалось, ночью Киеву также угрожали российские дроны. Силами и средствами ПВО все угрожавшие столице российские БпЛА были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и на его территории.