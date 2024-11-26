Армия РФ мощно атаковала Киев дронами: что известно

Ночью 26 ноября российские военные в очередной раз применили против Киева свои беспилотники. На столицу дроны заходили волнами, группами разного количества и по разным направлениям.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в городе длилась более пяти часов (от 21:46 до 03:11) Силами и средствами Сил обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БПЛА, угрожавших Киеву. Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших", — отметили в КМВА.

Местные власти просят киевлян и гостей города соблюдать правила безопасности и во время объявления воздушной тревоги следовать укрытиям.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан отмечает, что Россия меняет тактику обстрелов Киева. "Шахеды" сейчас используются для того, чтобы "засушить" систему ПВО. По словам Свитана, следует учитывать, что вместе с "Шахедами" улетают ложные воздушные цели.

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