Армия РФ атаковала Киев новогодним утром: министр обороны Нидерландов сделал заявление

В Новый год Россия запустила по Украине более ста беспилотников.

Нидерланды призывают продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, об этом свидетельствуют российские обстрелы Киева в новогоднюю ночь.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в своем сообщении в соцсети Х.

Он отметил, что в Новый год Россия запустила по Украине более 100 беспилотников.

"Это лишь подчеркивает наши благие намерения на 2025 год: Непрерывно поддерживать Украину против российской агрессии. И в то же время быстро и существенно укреплять наши вооруженные силы в Европе", – написал Брекельманс.

Напомним , в новогоднюю ночь армия РФ ударила по Украине дронами. Захватническая армия РФ атаковала 111 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. ПВО уничтожило 63 дрона.

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