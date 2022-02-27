Архистратиг Михаил: горожане опубликовали фото необычных явлений в небе над Киевом

Архистратиг Михаил: горожане опубликовали фото необычных явлений в небе над Киевом

На небе пользователи разглядели фигуру Архистратига Михаила, считающегося покровителем Киева.

Жители Киева публикуют фото необычных явлений, которые им удалось снять в небе над столицей.

Так, 27 февраля Виталий Сидоркин опубликовал снимок рассвета. На небе пользователи разглядели фигуру Архистратига Михаила, считающегося покровителем Киева.

"Это Киев сегодня, 27.02.2022, в 6:25. Напомню, что покровителем Киева является Св. Архистратиг Михаил", — написал Сидоркин.

Кроме того, ранее жители Дарницкого района Киева 25 февраля заметили в небе необычную фигуру, которая своими контурами напоминала ангела. Некоторые пользователи также рассмотрели фигуру Архистратига Михаила.

Фото небесного явления опубликовала в Facebook Оксана Кадиевская.

По ее словам, снимок был сделан на улице Урловской.

Отметим – Архистратиг Михаил считается небесным покровителем Киева. Его изображение находится на гербе города.