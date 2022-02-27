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Архистратиг Михаил: горожане опубликовали фото необычных явлений в небе над Киевом

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Архистратиг Михаил: горожане опубликовали фото необычных явлений в небе над Киевом

На небе пользователи разглядели фигуру Архистратига Михаила, считающегося покровителем Киева.

Жители Киева публикуют фото необычных явлений, которые им удалось снять в небе над столицей.

Так, 27 февраля Виталий Сидоркин опубликовал снимок рассвета. На небе пользователи разглядели фигуру Архистратига Михаила, считающегося покровителем Киева.

"Это Киев сегодня, 27.02.2022, в 6:25. Напомню, что покровителем Киева является Св. Архистратиг Михаил", — написал Сидоркин.

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Кроме того, ранее жители Дарницкого района Киева 25 февраля заметили в небе необычную фигуру, которая своими контурами напоминала ангела. Некоторые пользователи также рассмотрели фигуру Архистратига Михаила.

Фото небесного явления опубликовала в Facebook Оксана Кадиевская.

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По ее словам, снимок был сделан на улице Урловской.

Отметим – Архистратиг Михаил считается небесным покровителем Киева. Его изображение находится на гербе города.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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