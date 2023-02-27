Арестович рассказал о первых днях войны и разговоре с Зеленским: "Появились серьезные страхи"

Страхи относительно того, что Киев могут взять российские оккупанты, у экс-советника ОП Алексея Арестовича появились вечером 24 февраля.

Об этом он рассказал российскому правозащитнику Марку Фейгину.

“У меня появились первые серьезные страхи, что Киев могут взять, вечером 24 февраля. Мы получили нехорошую информацию. Поэтому я записал сыну сообщение с привкусом того, что не знаю, увидимся ли мы. 25 февраля вообще было тяжело. Тогда я пришел к президенту и сказал, что следует подумать о том, что мы будем делать, если возьмут Киев. Он сказал: "Еще один такой разговор и мы больше с вами не работаем". 27 февраля было уже понятно, что мы выруливаем, — вспоминает Алексей Арестович.

Также он добавил, что захват столицы он не исключал до 10 марта.

"Потом была история во второй половине марта, когда они создали свою нежинскую группировку и бросили ее на Левый берег с задачей захватить Бровары, Борисполь. Они, конечно, не смогли этого сделать. Была серьезная угроза, которую могут захватить Левобережный Киев. Резников даже говорил в интервью, что были готовы к подрыву мостов. Постоянно приходили реальные сигналы о том, что будет воздушный десант. Слава Богу, народ всего этого не знал. Российское командование пробовало разные варианты прорыва и не все из них были подарком", — сказал бывший советник ОП.

Напомним, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович опубликовал секретное видео, как Россия перекидывала под Киев эшелоны своих войск.

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