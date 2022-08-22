Арестович прокомментировал возможность массированных обстрелов столицы и Украины в День Независимости

Арестович добавил, что поднимать ставки — "очень большая глупость" со стороны России.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, действительно ли Россия готовит масштабные провокации в Украине и массированные артиллерийские обстрелы в День Независимости, 24 августа.

Об этом он рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

"Опасность, наверное, есть, хотя я скептически отношусь к массированным обстрелам или чему-то такому. Объясню почему – россияне сейчас ищут пути к переговорам. А любая эскалация отбрасывает это назад", — отметил он.

Однако он подчеркнул, что пренебрегать опасностью нельзя.

"Если раздается сигнал воздушной тревоги, не игнорируйте эти несколько дней. Но я не верю в массированные обстрелы, особенно Киева", — подчеркнул советник ОП.

Напомним, у Зеленского разоблачили коварные планы оккупантов ко Дню Независимости.

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