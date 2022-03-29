Арестович объяснил, почему россияне за один день дошли от границы Беларуси до Киева

Арестович объяснил, почему россияне за один день дошли от границы Беларуси до Киева

Арестович отметил, что с войсками РФ было невозможно воевать в лесах.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему российские оккупанты за один день дошли от границы Беларуси до Киева.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Он отметил, что есть две причины. Первая — у Украины с Россией и Беларусью суммарно 6,5 тысячи километров границы. Ни одно государство мира, даже США не сможет равномерно защитить такую протяженность границы. Это физически невозможно.

"Во-вторых, многие обвиняют: а почему вы Крымский перешеек не перекрыли? Потому что любое количество стоящих войск было бы перемешано российской авиацией с песком. Что мы и видели, кстати, по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области. Я не знаю, что там было, будем после войны разбираться. Но я так понимаю, их сначала отвели, потом бросили назад, чтобы удержаться, — и все это было уничтожено российской авиацией", — подчеркнул Арестович.

Советник главы Офиса президента отметил, что невозможно противостоять в чистом поле авиации, у которой время подлета две минуты.

"Так же под Киевом. В полесских лесах можно было бы стать и давать бой, но "плечет" авиации из Беларуси очень короткое. И наши войска там бы просто перемешали с песком, вот и все. Поэтому их оттащили под "зонтик" ПВО на окраине Киева. И сейчас мы видим, что идет определенное контрнаступление, потому что, во-первых, и авиацию проредили, можно уже наступать, а во-вторых, там перемешались боевые порядки, тяжело авиацию применять. То есть мы вынуждены были в айкидо сыграть — немного отойти, чтобы потом переломить. Потому что любая позиционная оборона для нас — смерть. И тогда, и сейчас. Потому маневрируем. Втягиваем в ловушки, даже в городах так делаем — запускаем, потом обрезаем и уничтожаем тех, кого обрезали. Но ведь для этого нужно запустить, а это кажется как: "А-а-а, все, россияне в Киев прорвались и так далее", — сказал Арестович.

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